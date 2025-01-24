Экипаж Магнуссена взял поул в квалификации «24 часов Дайтоны», экипаж Квята — девятый

Состоялась квалификация знаменитой гонки «24 часа Дайтоны». Победу в классе GTP одержал экипаж BMW M Team, за который выступает бельгиец Дрим Вантор. Также в этом экипаже выступает бывший пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен. Вторым был Ник Йеллоли (Meyer Shank Racing Acura), а топ-3 замкнул экипаж Porsche Penske бразильца Фелипе Насра.

Экипаж «Ламборгини», за который выступает россиянин Даниил Квят, стартует в гонке с девятой позиции. Также вместе с Квятом за экипаж выступают Ромен Грожан, Мирко Бортолотти и Эдуардо Мортара.

Гонка начнётся завтра, 25 января, а закончится через 24 часа, в воскресенье.

Отметим, что заезд является первым этапом американского чемпионата по гонкам на выносливость IMSA.

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