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«Он хочет доказать». Брандл оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»

«Он хочет доказать». Брандл оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился мнением о перспективах Льюиса Хэмилтона в итальянской команде Формулы-1 «Феррари».

«Это всего лишь третья команда Хэмилтона в Формуле-1, и он захочет показать, что, несмотря на тот факт, что ему только что исполнилось 40, он сможет добиваться успеха вопреки тому, что говорили некоторые в прошлом году. Думаю, он снова захочет доказать, что принял правильное решение. Он отправился туда, полный решимости. И давайте не будем забывать, что итальянские болельщики обожают его. Они поддерживали его, даже когда он побеждал на «Мерседесе», — приводит слова Брандла Sky Sports.

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