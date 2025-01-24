«Он хочет доказать». Брандл оценил перспективы Хэмилтона в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл поделился мнением о перспективах Льюиса Хэмилтона в итальянской команде Формулы-1 «Феррари».

«Это всего лишь третья команда Хэмилтона в Формуле-1, и он захочет показать, что, несмотря на тот факт, что ему только что исполнилось 40, он сможет добиваться успеха вопреки тому, что говорили некоторые в прошлом году. Думаю, он снова захочет доказать, что принял правильное решение. Он отправился туда, полный решимости. И давайте не будем забывать, что итальянские болельщики обожают его. Они поддерживали его, даже когда он побеждал на «Мерседесе», — приводит слова Брандла Sky Sports.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: