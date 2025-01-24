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Autoracer представил результаты первых тестов Льюиса Хэмилтона за «Феррари»

Autoracer представил результаты первых тестов Льюиса Хэмилтона за «Феррари»
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Стали известны результаты тестов, которые провёл пилот Льюис Хэмилтон на болиде «Феррари» во Фьорано. Как информирует Autoracer, в общей сложности британец преодолел 89 км, а его среднее время прохождения круга составило одну минуту. Напомним, Льюис проводил тесты за рулём автомобиля SF-23.

Отмечается, что на некоторых кругах Хэмилтоном были допущены небольшие ошибки, чему способствовали суровые погодные условия в то время.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Напарником британского гонщика в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»:

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