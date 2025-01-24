Autoracer представил результаты первых тестов Льюиса Хэмилтона за «Феррари»

Стали известны результаты тестов, которые провёл пилот Льюис Хэмилтон на болиде «Феррари» во Фьорано. Как информирует Autoracer, в общей сложности британец преодолел 89 км, а его среднее время прохождения круга составило одну минуту. Напомним, Льюис проводил тесты за рулём автомобиля SF-23.

Отмечается, что на некоторых кругах Хэмилтоном были допущены небольшие ошибки, чему способствовали суровые погодные условия в то время.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Напарником британского гонщика в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: