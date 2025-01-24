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«Феррари» проведёт шинные тесты в Барселоне, названы подробности — Autoracer

«Феррари» проведёт шинные тесты в Барселоне, названы подробности — Autoracer
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» проведёт двухдневные шинные тесты в Барселоне. Как информирует Autoracer, они состоятся после трёхдневных тестов TPC (Testing of Previous Cars), которые также будут проходить в столице Каталонии с 28 по 30 января.

Тесты «Пирелли» запланированы на период с 4 по 5 февраля. Семикратный чемпион Формулы-1 сядет за руль прошлогоднего болида SF-24, который будет адаптирован для испытаний прототипов шин 2026 года. Судя по актуальному прогнозу погоды, заезды на каталонской трассе будут проходить на сухом асфальте.

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