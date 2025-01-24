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Появилось фото бейджа Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Появилось фото бейджа Льюиса Хэмилтона в «Феррари»
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Появилось фото официального бейджа семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, ставшего гонщиком «Феррари». К «Скудерии» британец присоединился по окончании сезона-2024.

Фото: Страница пользователя indegoblack в социальных сетях

Напомним, несколько дней назад Льюис побывал на базе итальянской команды, где провёл знакомство с сотрудниками «Скудерии». Сообщалось, что британец поучаствовал в изготовлении гоночного кресла, а затем осмотрел рулевое колесо, расположение кнопок и переключателей, на котором оно должно было быть изменено в соответствии с его пожеланиями. В завершившемся сезоне Формулы-1 Хэмилтон представлял «Мерседес» и занял седьмое место в общем зачёте пилотов.

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Первый день Льюиса Хэмилтона в «Феррари»:

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