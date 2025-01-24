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Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри посетил Australian Open — 2025

Гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри посетил Australian Open — 2025
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23-летний австралийский гонщик команды Формулы-1 «Макларен» Оскар Пиастри посетил престижный теннисный турнир Australian Open — 2025 (Открытый чемпионат Австралии), который проходит в настоящий момент. Фотографиями со стадиона поделилась пресс-служба соревнований.

Фото: Пресс-служба Australian Open

Фото: Пресс-служба Australian Open

Напомним, в финале Australian Open, который пройдёт 26 января, сыграют представитель Германии Александр Зверев, оказавшийся сильнее серба Николы Йокича в полуфинале, и Янник Синнер, победивший американца Бена Шелтона. В женском финале встретятся белоруска Арина Соболенко и представительница США Мэдисон Киз. Решающая игра состоится 25 января.

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