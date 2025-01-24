Стали известны подробности общей презентации команд Формулы-1 в Лондоне

Были раскрыты подробности предстоящей общей презентации автомобилей 2025 года Формулы-1, которая пройдёт 18 февраля в Лондоне. Как сообщает Autosport, мероприятие продлится около двух часов, а каждая команда получит в своё распоряжение семь минут на сцене. Между презентациями будут проводится музыкальные паузы.

По информации источника, на мероприятии будут представлены именно ливреи болидов, а не автомобили 2025 года. Помимо этого, Формула-1 разослала командам предупреждение, что они не должны демонстрировать свои новые ливреи до этого мероприятия, что может вызвать некоторые затруднения у коллективов, которые планировали традиционные презентации, как, например, «Уильямс», который планировал показать новувю машину за четыре дня до общей презентации.

Кроме того, стало известно, что порядок появления команд на сцене будет сформирован по положению в Кубке конструкторов прошлого сезона. Таким образом, откроет презентацию «Кик-Заубер», а последней командой, представившей свою ливрею, станет «Макларен».

Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 сезона-2025 начнутся 26 февраля и продлятся три дня.