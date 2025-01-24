Hot Wheels показала модельки машин Ф-1 в двух вариантах. В коллекции не будет двух команд

Формула-1 и производитель игрушек Hot Wheels представили коллекцию моделей машин Формулы-1 в масштабе 1:64.

Новая коллекция, которая составлена из моделей машин восьми команд, поступит в продажу по всему миру в 2025 году. Две команды не приняли участие в этой коллаборации — в коллекции не представлены модели «Феррари» и «Астон Мартин».

Помимо стандартных моделей, в продажу поступят модели «Премиум». Они выполнены из металла, и гораздо более детализированы, чем базовые модели. Базовые модели будут стоить $1,25 (набор из пяти машинок обойдётся покупателю в $6,25), в то время, как модель «Премиум» обойдётся покупателю в $8.

Базовые модели Фото: Формула-1

Кроме моделей, в ближайшее время в продажу поступят также трассы, в настоящий момент анонсировано две — одна считается «спринтерской», а вторая «классической». Спринтерская трасса обойдётся покупателю в 40 долларов, а классическая — в 75 долларов.

«Наш следующий этап партнёрства направлен на предоставление фанатам продукции и впечатлений, которые объединят миры Hot Wheels и Формулы-1 так, как никогда ранее, и мы только начинаем» — заявил Роберто Станичи, исполнительный вице-президент Hot Wheels и глава подразделения по выпуску игрушечных транспортных средств и конструкторов Mattel.