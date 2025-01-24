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«Астон Мартин» была источником слухов о переходе Ферстаппена в команду — F1-Insider

«Астон Мартин» была источником слухов о переходе Ферстаппена в команду — F1-Insider
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Слухи о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в «Астон Мартин» запустила британская команда. Об этом сообщает F1 Insider.

Напомним, ранее британская пресса сообщила, что Ферстаппен может сменить команду и перейти в «Астон Мартин». По информации источника, общая сумма потенциального контракта может достигать $ 1,22 млрд.

Кроме того, управляющий директор «Астон Мартин» по коммерции и маркетингу Джефферсон Слэк сообщил потенциальным инвесторам и спонсорам, что Ферстаппен станет частью команды.

Как утверждает немецкий источник, именно представители «Астон Мартин» инициировали появление этого материала в британской прессе. Слухи появились после того, как Эдриан Ньюи заявил, что для завоевания титула команде нужен лучший гонщик, и намекнул на Ферстаппена.

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