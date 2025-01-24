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Тото Вольф: на тестах Superbike Хэмилтон был всего на 4 секунды медленнее пилотов MotoGP

Тото Вольф: на тестах Superbike Хэмилтон был всего на 4 секунды медленнее пилотов MotoGP
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил о тестах Льюиса Хэмилтона на мотоцикле Yamaha YZR-R1 класса Superbike в 2018 году.

«Я не знал, что Льюис собирается сделать это, но он отправился в Херес, куда с ним поехал наш специалист по стратегии и один из его инженеров, который страстно любил мотогонки. Два дня мы не могли выйти с ним на связь.

Когда я сумел дозвониться до инженера, он сказал, что всё в порядке и они уже закончили тесты. Он добавил, что Льюис в порядке. Когда я попросил его пояснить, что происходит, он сообщил, что Льюис угодил в аварию.

Мне потом сообщили, что Льюис был всего на четыре секунды медленнее, чем пилоты MotoGP, а это отличный результат. У Льюиса невероятное чувство скорости, это природный дар, который и принёс ему титулы», — сказал Вольф в подкасте Armchair Expert.

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