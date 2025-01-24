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«Гонщики являются примером». Брандл поддержал ужесточение правил ФИА в отношении ругани

«Гонщики являются примером». Брандл поддержал ужесточение правил ФИА в отношении ругани
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брандл поделился мыслями о новых правилах ФИА, запрещающих использование нецензурных выражений на официальных мероприятиях.

«Пилоты являются образцом для подражания, они подают пример другим. Им не нужно без причины ругаться на пресс-конференциях. Когда это происходит за рулём, а гонщиков переполняют эмоции, я их прекрасно понимаю. Хотя лично я не ругаюсь, мне это кажется неправильным. В этом отношении мне нравится ситуация в регби и то, с каким уважением там игроки относятся к судьям. В Формуле-1 нужен такой же подход.

Ферстаппен? Он пример для подражания будущих пилотов. Вопрос только в том, какой пример он подаёт, когда грязно борется на трассе, нарушает границы трассы, называет судей идиотами. Есть разные степени того, насколько жёстким может быть гонщик, — и это уже совсем другая история. Я не против существования подобных правил, поскольку гонщики являются примером для других», — приводит слова Брандла RacingNews365.

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