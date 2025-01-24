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Ещё три команды Формулы-1 определились с датами обкатки болидов

Ещё три команды Формулы-1 определились с датами обкатки болидов
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Команды Формулы-1 «Мерседес», «Астон Мартин» и «Уильямс» определились с датами обкатки своих новых болидов перед тестами, которые пройдут в Бахрейне с 26 по 28 февраля.

Как сообщает GPBlog, «все три упомянутые команды обкатают свои новые машины 25 февраля, за день до старта официальных предсезонных тестов.

Ранее стало известно, что «Феррари» обкатает новую машину 19 февраля, 17 февраля на трассу выйдет новый болид «Рейсинг Буллз», а за день до этого шейкдаун новой машины планируют провести в американской команде «Хаас».

Напомним, 18 февраля в Лондоне состоится общая презентация ливрей на сезон-2025.

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