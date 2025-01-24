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Руководитель «Альпин»: мы подписали Колапинто не для того, чтобы давить на Дуэна

Руководитель «Альпин»: мы подписали Колапинто не для того, чтобы давить на Дуэна
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Руководитель «Альпин» Оливер Оукс высказался о подписании контракта резервного пилота с аргентинцем Франко Колапинто.

«Это было немного жестоко по отношению к Джеку Дуэну, всё, что писалось в интернете. Мы подписали Колапинто не для того, чтобы оказать давление на Джека. Мы просто дали команде чуть больший выбор в будущем.

Франкор произвёл отличное впечатление в «Уильямсе». Пусть и было видно, что в конце сезона он иногда старался слишком сильно. Сложно сказать, как сильно на ситуацию с авариями повлияли проблемы «Уильямса» с деталями, а как сильно то чувство неопределённости, что преследовало его из-за отсутствия места на следующий сезон. Но, думаю, он смог всех впечатлить в первую очередь своей скоростью", — приводит слова Оукса Motorsport Week.

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