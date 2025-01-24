Тянак врезался в столб, Нёвиль пробил колесо — итоги второго дня Ралли Монте-Карло

Французский гонщик Себастьен Ожье удерживает лидерство на Ралли Монте-Карло после завершения восьми спецучастков первого этапа сезона-2025 чемпионата мира по ралли.

Ожье по итогам второго дня соревнований на 12,6 секунды опережает ближайшего преследователя, Эльфина Эванса. Третью позицию удерживает ещё один француз — Адриен Фурмо.

Сразу несколько пилотов столкнулись с проблемами при прохождении спецучастков второго дня. На шестом СУ в аварию попал Отт Тянак — эстонец занёс слишком много скорости в поворот, из-за чего машина вылетела в кювет, где ударилась о столб. Автомобиль получил серьёзные повреждения. Несмотря на аварию, Тянак находится на пятом месте в абсолюте.

Бельгиец Тьерри Нёвиль на том же спецучастке вылетел с трассы, потеряв шансы на хороший результат, а при повторном прохождении допа вечером, уже на девятом спецучастке, получил прокол, из-за чего потерял ещё больше времени. Нёвиль располагается на девятом месте в абсолюте.

WRC. Ралли Монете-Карло. Результаты по итогам второго дня (топ-10):

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:38:05.4

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +12.6

3. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +14.2

4. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +38.5

5. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +47.3

6. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +1:33.7

7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:37.7

8. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +3:32.9

9. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT)+3:58.6

10. Йоанн Россель (PH Sport) +5:04.0

11. Николай Грязин (Toksport WRT) +5:25.4