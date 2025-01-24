Боттас поднялся на подиум велогонки в Австралии

Бывший гонщик Формулы-1 Валттери Боттас поднялся на подиум велогонки, которую он организовал в Австралии. В проведении заезда Боттасу помогала его девушка, профессиональная велосипедистка Тиффани Кромвелл.

«Это было очень весело. Но настоящий герой — это Тиффани Кромвелл, победившая в женском профессиональном разряде. Я же поднялся на подиум среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Первая гравийная гонка 2025 года состоялась. Спасибо всем, кто помогал её организовать, за этим стоит упорный труд многих людей, в том числе волонтёров. Все большие молодцы!» — приводит слова Боттаса The Sun.

Боттас преодолел дистанцию в 112 км за 3 часа 32 минуты 16 секунд. В абсолютном зачёте Боттас показал 49-й результат.