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Боттас поднялся на подиум велогонки в Австралии

Боттас поднялся на подиум велогонки в Австралии
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Бывший гонщик Формулы-1 Валттери Боттас поднялся на подиум велогонки, которую он организовал в Австралии. В проведении заезда Боттасу помогала его девушка, профессиональная велосипедистка Тиффани Кромвелл.

«Это было очень весело. Но настоящий герой — это Тиффани Кромвелл, победившая в женском профессиональном разряде. Я же поднялся на подиум среди мужчин в возрасте от 30 до 39 лет. Первая гравийная гонка 2025 года состоялась. Спасибо всем, кто помогал её организовать, за этим стоит упорный труд многих людей, в том числе волонтёров. Все большие молодцы!» — приводит слова Боттаса The Sun.

Боттас преодолел дистанцию в 112 км за 3 часа 32 минуты 16 секунд. В абсолютном зачёте Боттас показал 49-й результат.

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