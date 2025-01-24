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«Не мог поверить, что ему 18». Комацу рассказал, чем его впечатлил Берман

«Не мог поверить, что ему 18». Комацу рассказал, чем его впечатлил Берман
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Руководитель «Хааса» Аяо Комацу высказался о новобранце команды Оливере Бермане.

«Дело не только в скорости, дело во всём. Я видел некоторых пилотов-новичков, которые выходили на первую тренировку и были быстры, но не многие из этих парней могли доказать свою скорость. Олли был другим. Я увидел более чем достаточно с точки зрения его потенциала, но больше всего меня впечатлило, как перед первой тренировкой в Мексике он прекарсно понимал, в чём заключается его роль.

Он понимал, что нужно команде для достижения цели, какой подход нужен и как это реализовать. Уже после четырёх кругов в ходе разбора полётов он был спокоен, выражал свои мысли внятно и работал с командой. Я не могу поверить, что ему 18 лет", — приводит слова Комацу RacingNews365.

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