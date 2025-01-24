Стала известна дата следующих тестов Хэмилтона в «Феррари»

Команда Формулы-1 «Феррари» сообщила, что семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер проведут тестовые заезды на трассе в Барселоне. Тесты пройдут с 28 по 30 января. Об этом сообщает RacingNews365.

Как информирует источник, километраж этих тестов будет вычтен из 1000 км, которые полагаются каждому пилоту пелотона в качестве тестовых на машинах прошлых лет. Ожидается, что на тестах будет использоваться техника 2022 или 2023 года.

Напомним, 22 января британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Хэмилтон проехал 30 кругов. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.