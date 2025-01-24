Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Льюис Кларкилтон». Джереми Кларксон повторил первое фото Хэмилтона в «Феррари»

«Льюис Кларкилтон». Джереми Кларксон повторил первое фото Хэмилтона в «Феррари»
Аудио-версия:
Комментарии

64-летний английский популярный телеведущий и журналист, который известен по программам Top Gear и The Grand Tour, Джереми Кларксон пошутил на тему первой фотографии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари» в Маранелло.

Кларксон опубликовал фото на своей странице в социальных сетях, на котором он предстал в накинутом на плечи кашемировом пальто — именно в таком виде Хэмилтон появился на базе итальянской команды в первый раз.

«Льюис Кларкилтон», — подписал фото Кларксон.

Фото: Соцсети Джереми Кларксона

Напомним, 22 января британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Хэмилтон проехал 30 кругов. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

Материалы по теме
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Live
Хэмилтон дебютировал за рулём «Феррари» и показал новый шлем. Как это было
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android