«Льюис Кларкилтон». Джереми Кларксон повторил первое фото Хэмилтона в «Феррари»

64-летний английский популярный телеведущий и журналист, который известен по программам Top Gear и The Grand Tour, Джереми Кларксон пошутил на тему первой фотографии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари» в Маранелло.

Кларксон опубликовал фото на своей странице в социальных сетях, на котором он предстал в накинутом на плечи кашемировом пальто — именно в таком виде Хэмилтон появился на базе итальянской команды в первый раз.

«Льюис Кларкилтон», — подписал фото Кларксон.

Фото: Соцсети Джереми Кларксона

Напомним, 22 января британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Хэмилтон проехал 30 кругов. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.