Брандл ответил на вопрос, кого он считает фаворитом в борьбе за титул в сезоне-2025

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Мартин Брнадл поделился мыслями о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Думаю, было бы смело списывать кого-то со счетов или, наоборот, записывать в число победителей чемпионата. Думаю, в „Макларен“ немного иная ситуация, потому что у них есть два пилота, которые могут отнимать очки друг у друга. Подобное может случиться и в „Феррари“.

Макс и «Ред Булл» — это гонка одной лошади. У нас есть Антонелли в «Мерседесе», так что у Расселла может получиться такая же ситуация, Кими нужно многому научиться. Думаю, это может сыграть им обоим на руку в личном зачёте.

Посмотрим, сможет ли «Ред Булл» привести в форму свою машину. Если «Ред Булл» восстановит часть утраченных позиций, а Ферстаппен будет в форме, он бросит вызов в борьбе за титул", — приводит слова Брандла Sky Sports.