Близкий друг Шумахера: Хэмилтон подходит «Феррари»

Владелец ресторана «Монтана» в Италии, близкий друг Михаэля Шумахера Маурицио Джаннини поделился мнением о подписании «Феррари» контракта с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Всё прошло идеально. Никакого высокомерия. Спокойствие. Думаю, Хэмилтон как раз подходит „Феррари“, — приводит слова Джаннини Daily Mail.

Напомним, 22 января британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Хэмилтон проехал 30 кругов. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.