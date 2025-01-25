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Фото Хэмилтона в форме «Феррари» принесло спонсорам $ 400 тыс.

Фото Хэмилтона в форме «Феррари» принесло спонсорам $ 400 тыс.
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Первая фотография семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в форме «Феррари» принесла спонсорам команды $ 400 тыс. Об этом сообщило аналитическое издание Sponsorlytix.

Наибольшую ценность эта фотография имела для титульного спонсора «Феррари» — компании HP, доход которой от этого фото оценивается в $ 62,1 тыс. Сама «Феррари» за счёт этого фото, по оценкам, заработала $ 50 тыс.

Чуть больше, чем «Феррари», получила компания Shell — её доход от публикации оценивается в $ 52,1 тыс.

В социальных сетях публикация Хэмилтона собрала около 11 млн лайков и стала самым популярным постом о Формуле-1 в истории соцсетей.

Напомним, 22 января британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Хэмилтон проехал 30 кругов. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

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