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Ван дер Гарде: Лоусон понимает, что он — второй пилот в «Ред Булл»

Ван дер Гарде: Лоусон понимает, что он — второй пилот в «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде поделился мыслями о предстоящем дебюте Лиама Лоусона в составе «Ред Булл».

«Пусть он и находится в преддверии своего дебютного полного сезона, он уже не новичок. Я думаю, что Лиам очень талантлив. Он был быстр в каждой серии. Он хорошо работает с резиной, быстро учится. Он очень стабилен и старается не допускать ошибок.

Лиаму в этом году предстоит многому научиться у Макса Ферстаппена. Будет интересно посмотреть, насколько близко он сможет подобраться к нему. Но Лиам прекрасно знает, что он — второй пилот команды, и его основная задача — набрать как можно больше очков для команды. Однако, если у Макса вдруг возникнут проблемы, он может доказать, что он способен побеждать. Было бы здорово, если бы он приблизился к Максу, но это сложно, потому что Ферстаппен — лучший», — приводит слова ван дер Гарде Motorsport.

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