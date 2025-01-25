Штайнер назвал команду Ф-1, у которой есть наибольшие шансы подписать Макса Ферстаппена

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер назвал команду Формулы-1, у которой есть наибольшие шансы подписать контракт с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном, если тот покинет «Ред Булл».

«Очевидно, что контракт [с командой] всегда можно разорвать. «Макларен» не будет менять своих пилотов и тратить деньги на подписание Макса. Также я уверен, что «Феррари» не станет тратиться на то, чтобы иметь ещё одного такого же пилота, как Хэмилтон.

В результате остаётся только «Мерседес». У них наибольший шанс [на то, чтобы подписать контракт с Ферстаппеном]. Если Андреа Кими Антонелли не оправдает ожиданий, то у них может появится реальная возможность сделать это», — приводит слова Штайнера портал GPblog.