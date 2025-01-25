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Марио Андретти включил Макса Ферстаппена в тройку величайших пилотов Формулы-1

Марио Андретти включил Макса Ферстаппена в тройку величайших пилотов Формулы-1
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал, кто, по его мнению, входит в топ-3 величайших пилотов Ф-1.

«Единственный действующий пилот, который близок к Максу, — это Льюис Хэмилтон, если мы посмотрим на все его победы в гонках и чемпионские титулы. Затем идёт Михаэль Шумахер, а после уже Хуан Мануэль Фанхио. Макс действительно находится на этом уровне. Ферстаппен позволил своим результатам говорить за себя», — приводит слова Андретти портал The Sports Rush.

Напомним, нидерландский гонщик является четырёхкратным чемпионом Формулы-1. Также Ферстаппен является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19) и количеству выигранных подряд Гран-при Ф-1 (10).

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