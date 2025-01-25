Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, за что благодарен своему отцу Йосу Ферстаппену.

«Я всегда обсуждал своё будущее с отцом ещё в детстве. И всегда говорил типа: «Да, ладно, посмотрим». Мой отец отвечал: «Что ты имеешь в виду, говоря «посмотрим»? Это не подход». Но это то, какой я есть. Не люблю напрягаться из-за чего-то, не люблю слишком много думать или усложнять. Просто очень расслаблен и спокоен по этому поводу.

И не хочу забивать себе голову мыслями о том, как могу повлиять на некоторые вещи. Но мне также нужно было, чтобы меня подталкивали, когда я был ребёнком. Благодарен отцу за то, что он занимался этим, поскольку это сделало меня тем пилотом, которым я являюсь сегодня», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.