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Макс Ферстаппен рассказал, за что благодарен своему отцу

Макс Ферстаппен рассказал, за что благодарен своему отцу
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Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, за что благодарен своему отцу Йосу Ферстаппену.

«Я всегда обсуждал своё будущее с отцом ещё в детстве. И всегда говорил типа: «Да, ладно, посмотрим». Мой отец отвечал: «Что ты имеешь в виду, говоря «посмотрим»? Это не подход». Но это то, какой я есть. Не люблю напрягаться из-за чего-то, не люблю слишком много думать или усложнять. Просто очень расслаблен и спокоен по этому поводу.

И не хочу забивать себе голову мыслями о том, как могу повлиять на некоторые вещи. Но мне также нужно было, чтобы меня подталкивали, когда я был ребёнком. Благодарен отцу за то, что он занимался этим, поскольку это сделало меня тем пилотом, которым я являюсь сегодня», — приводит слова Ферстаппена портал Racingnews365.

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