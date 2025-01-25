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Российский штурман рассказал, как проехал несколько этапов «Дакара» без голоса

Российский штурман рассказал, как проехал несколько этапов «Дакара» без голоса
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Российский гонщик Алексей Кузьмич рассказал, как ему удалось проехать несколько этапов ралли-рейда «Дакар»-2025 без голоса.

«Ну, во-первых, мы стартовали каждый день в глубоком «гарнире», и на трассе было уже очень много следов. Колея такая, что от неё никуда не денешься! Конечно, если какая-то опасность возникала, я пальцем левой руки показывал — два или три пальца. Ладонью вниз махал, если тормозить надо, или подсказывал направление — влево, вправо, прямо, если какие-то дороги расходились либо «блуд» возникал.

Голос стал прорезаться, когда как раз пошли серьёзные навигационные проблемы. В общем, повезло, если можно говорить о везении, когда нет голоса перед стартом «Дакара». Вернее, на старте-то он был, а вот на «48 часах Хроно» уже пропал, я хрипел и сопел. Горло болело просто безумно!

Кстати, плюсик французским медикам. Один из них дал какие-то волшебные таблетки — уже наутро прошли боли, потом стал просачиваться голос. Вообще, медицина, как всегда на Дакаре, работала чётко. Когда выбило три позвонка, мне их вправили в тот же вечер. Сначала на осмотр отправили, потом – к мануальщику на полчаса, и всё, вышел почти как новый», — сказал Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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