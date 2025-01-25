Андреа Стелла объяснил, из-за чего Норрис уступил Максу Ферстаппену в борьбе за титул

Руководитель британского гоночного коллектива «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему пилот его команды Ландо Норрис уступил нидерландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену в борьбе за титул в минувшем сезоне Ф-1.

«Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон задали очень высокую планку [для остальных гонщиков]. Чтобы её достичь, наша команда должна была поддерживать Ландо, однако этого не было, и ему не удалось бороться за титул до последней гонки сезона. Мы не предоставили ему достаточно быструю машину в начале сезона. Хотя после того, как мы разработали обновления для Гран-при Майами, Ландо почти сравнялся с Ферстаппеном по количеству набранных очков», — приводит слова Стеллы портал Racingnews365.