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Андреа Стелла объяснил, из-за чего Норрис уступил Максу Ферстаппену в борьбе за титул

Андреа Стелла объяснил, из-за чего Норрис уступил Максу Ферстаппену в борьбе за титул
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Руководитель британского гоночного коллектива «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему пилот его команды Ландо Норрис уступил нидерландскому гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену в борьбе за титул в минувшем сезоне Ф-1.

«Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон задали очень высокую планку [для остальных гонщиков]. Чтобы её достичь, наша команда должна была поддерживать Ландо, однако этого не было, и ему не удалось бороться за титул до последней гонки сезона. Мы не предоставили ему достаточно быструю машину в начале сезона. Хотя после того, как мы разработали обновления для Гран-при Майами, Ландо почти сравнялся с Ферстаппеном по количеству набранных очков», — приводит слова Стеллы портал Racingnews365.

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