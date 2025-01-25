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Россиянин Кузьмич рассказал, как его пилота охватила паника на этапе «Дакара»

Россиянин Кузьмич рассказал, как его пилота охватила паника на этапе «Дакара»
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Российский гонщик Алексей Кузьмич рассказал, как пилот его экипажа Хамад Нассер Аль-Харби начал паниковать во время предпоследнего этапа ралли-рейда «Дакар»-2025, поскольку боялся, что им не удастся финишировать из-за поломки машины.

«Когда я чинил машину в предпоследний день, отсоединяя кардан, он, конечно, пипец как разволновался, я прям стал за него не на шутку переживать. Хамад боялся, что не финиширует, начал разговаривать со мной на арабском — забыл, что я почти ничего не понимаю. Потом что-то начал причитать, икота на него напала… Волновался очень. Но это всё произошло достаточно быстро, и он так же быстро собрался. В какой-то момент подлез под машину, говорит: «Алекс, со мной всё в порядке, давай помогу, какие инструменты подавать?» Я это оценил», — сказал Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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