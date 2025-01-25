«Нельзя просто выпустить «писюльку»!» Кузьмич — о снятии Лёба и Сайнса с «Дакара»

Российский гонщик Алексей Кузьмич прокомментировал сход экипажей Себастьена Лёба и Карлоса Сайнса-старшего с ралли-рейда «Дакар»-2025 по требованию ФИА из-за сильных повреждений машин после аварий.

«На страх и риск самих команд выпускать дальше нельзя, потому что задача команды — любым путём доехать до финиша. Если бы случилась ещё одна авария и труба лопнула, пробив кому-нибудь голову… При этом моё мнение, что фиашники обязаны более тщательно и более подробно объяснять причину исключения. Почему дали им шанс всю ночь восстанавливать машину? Механики пахали, и только наутро вы сказали, что они не едут.

Нельзя просто выпустить «писюльку» — мол, читайте со ссылками на какие-то аппендиксы каких-то других регламентов. Ерунда это всё. Вы конкретно скажите, что вот данная труба потеряла свою прочность или сдвинулась на столько-то миллиметров. Тогда я как участник получу багаж знаний на будущее. Например, если какая-то труба сдвинулась на столько-то миллиметров, то всё, нам после этого можно уже ночь не работать, а просто собирать вещи и ехать домой.

Когда я проводил собственный чемпионат Moto Rally Cup, то тоже случались косяки, то есть в регламенте не было решения по конкретному вопросу. В таких ситуациях я всегда принимал сторону участника, а на следующую гонку и тем более на следующий сезон вносил правки с учётом данного опыта. Если бы организаторы всех соревнований в мире, а тем более таких крупных, как «Дакар», действовали по этому же принципу, участникам было бы сильно комфортнее и приятнее выступать. А то спорных вопросов опять было много. Например, нашему экипажу впаяли 40 с лишним часов штрафа. Ребята, мы по факту ещё на спецучастке были, а вы нам уже впаяли штраф за «нефиниш»! Так же не делается!» — сказал Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.