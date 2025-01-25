Призёр «Дакара» Кузьмич: как видят российский паспорт, все сразу начинают мяться

Российский гонщик Алексей Кузьмич рассказал о трудностях с работой с зарубежными гонщиками и командами после начала СВО.

«Люди, может, и хотели бы со мной ездить, но они прекрасно понимают, что у меня российский паспорт. Кто я там по национальности, какие у меня корни — это никого не волнует. С 2022 года было лишь два предложения из Европы. С венгром Палом Лонияем мы проехали «Ралли Марокко» — 2024 и должны были ехать «Дакар». К сожалению, за месяц до «Дакара» сказал, что для него выступление слишком дорого.

В 2023 году я проехал одну гонку с пилотом из Швеции. Его штурмана развернули на границе, и у меня было всего два часа, чтобы на машине рвануть в Абу-Даби на проверки. Все остались довольны моей работой. Задружились с пилотом, с Матиасом Экстрёмом тоже. Но по сути просто повезло, что стартовал. А так — как видят российский паспорт, сразу начинают мяться.

Типа все всё понимают, но лучше со мной не связываться. Надо отдать должное команде X-Raid: за них спокойно выступают Кротов и Жильцов, и я сам общаюсь с семьёй Квандт. У нас даже есть неофициальная договорённость, что если к ним придёт какой-то новый пилот без штурмана, то они сразу вызывают меня. Такой подход вызывает уважение», — сказал Кузьмич в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.