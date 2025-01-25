Херберт назвал идеальный сценарий для Формулы-1 на сезон-2025

Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт поделился мнением о предстоящем сезоне 2025 года в чемпионате мира.

«Жду ли я, что какая-то конкретная команда начнёт сезон так же сильно, как «Ред Булл» и Макс Ферстаппен в прошлом году? Думаю, нет. Я мог бы ждать, что это будет «Макларен», но я помню начало прошлого сезона. Позапрошлый год они провели сильно, но в межсезонье не довели дело до конца.

«Ред Булл» опередил их, по этой причине Максу и «Ред Булл» удалось выиграть чемпионат, потому что они начали очень сильно, несмотря на слабую середину сезона. Это было не так важно, они уже на старте сезона получили большое очковое преимущество.

Думаю, победа Льюиса Хэмилтона в этом году была бы идеальным сценарием. Это было бы блестящим событием для всей Формулы-1. Думаю, для меня было бы здорово и увидеть победу «Макларена». Они, как и «Феррари», команда с огромной историей и, как и «Феррари», давно не побеждали», — приводит слова Херберта F1i.