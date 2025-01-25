«Кик-Заубер» провёл два дня тестов в Имоле

Команда Формулы-1 «Кик-Заубер» провела двухдневные тесты на трассе имени Энцо и Дино Феррари в Имоле. Об этом сообщает GPBlog. За руль болида 2022 года C42 сели оба пилота команды, Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето.

«Провели двухдневные тесты в Имоле, всё прошло отлично. Было здорово вернуться за руль после двухмесячной паузы. Я доволен тем, какого прогресса добился за эти два дня. Почти всё время шёл дождь, но мы остались довольны», — приводит слова Бортолето GPBlog.

Напомним, для чемпиона Формулы-2 Габриэла Бортолето предстоящий сезон станет дебютным в Формуле-1. Карьерой Бортолето занимается двукратный чемпион Формулы-1, трёхкратный чемпион мира Фернандо Алонсо.