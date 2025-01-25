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Главный инженер «Ред Булл»: Алонсо не упустит шанс победить

Главный инженер «Ред Булл»: Алонсо не упустит шанс победить
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Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган считает, что двукратный чемпион серии Фернандо Алонсо способен бороться за победы в ближайшие годы.

«Он достаточно целеустремлён. Если ему дать шанс на победу, то он не облажается, за это не стоит волноваться. Он всегда был невероятно спокоен, даже в свою первую победу в Венгрии в 2003 году. Его ничего не беспокоило. Я сомневаюсь, что он способен разнервничаться и совершить ошибку. Если ему дать шанс на победу, он им воспользуется.

Если им придётся бороться с Максом, то там будет взаимное уважение. Честно говоря, если Фернандо на этом этапе своей карьеры сможет сразиться с Максом, снимаю перед ним шляпу. Было бы здорово это увидеть», — приводит слова Монагана DAZN.

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