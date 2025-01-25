Тянак после аварии подобрался к топ-3 — итоги третьего дня Ралли Монте-Карло

Французский гонщик Себастьен Ожье продолжает удерживать лидерство на Ралли Монте-Карло после завершения 15 спецучастков первого этапа сезона-2025 чемпионата мира по ралли.

Ожье опережает ближайшего преследователя, британца Эльфина Эванса, на 20,3 секунды. Третье место занимает французский гонщик «Хёндэ» Адриен Фурмо, уступающий Эвансу всего 4,3 секунды.

Четвёртым после 15 СУ идёт Отт Тянак, попавший в аварию днём ранее. Однако, с учётом проблем у соперников и хорошего выступления, эстонец смог отыграться и вернуться в топ-5 общего зачёта, при этом уступая Фурмо всего 2,5 секунды.

Российский экипаж, в составе которого выступают Николай Грязин и Константин Александров, вышли на первое место в зачёте WRC2.

WRC. Ралли Монте-Карло. Результаты по итогам третьего дня (топ-10):

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:42:48.2.

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +20.3.

3. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +24.6.

4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +27.1.

5. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +55.0.

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:43.7.

7. Сами Паяри (Toyota GAZOO Racing WRT) +4:09.9.

8. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:17.5.

9. Джошуа Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +8:25.4.

10. Николай Грязин (Toksport WRT) +8:33.0.