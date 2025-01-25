Магнуссен: с «БМВ» я гораздо конкурентоспособнее, чем был в Формуле-1

Датский экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен высказался о предстоящей гонке «24 часа Дайтоны», в которой он будет стартовать с поула вместе со своим экипажем.

«Думаю, этот вид автоспорта сильно отличается от того, к чему я привык в Формуле-1. В Формуле-1 только первые 10 машин получают очки, так что, если вы находитесь в районе 11-го места, вам приходится смириться. Если вы финишируете 11-м, то вы не получаете ничего, так что борьба фактически бессмысленна. Здесь же очень длинная гонка. Нужно пилотировать чисто. Конечно, если ты сражаешься за победу под конец заезда, то ты пойдёшь на всё, но в остальном всё иначе.

С «БМВ» я гораздо конкурентоспособнее, чем был в Формуле-1. Это другая ситуация. Я жду отличных гонок. Я с нетерпением жду выхода на трассу», — приводит слова Кевина Магнуссена RacingNews365.