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Журналистка объяснила причину ошибок Хэмилтона на первых тестах с «Феррари»

Журналистка объяснила причину ошибок Хэмилтона на первых тестах с «Феррари»
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Бывшая гонщица GP3, репортёр итальянского Sky Sport Вики Пирия поделилась мнением о первых тестах семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в составе «Феррари».

«Было мокро, сыро и холодно. Однако Льюис всё равно экспериментировал. Он не просто катался по кругу, он игрался с настройками дифференциала и балансом тормозов, пробовал разные подходы на торможениях. С этим связаны его несколько блокировок колёс.

Он не атаковал на пределе. Он входил в ритм, привыкал к расположению кнопок на руле. Работа на симуляторе отличается от пилотирования на настоящей трассе. Для него это было очень важно, потому что до начала сезона осталось не так много времени», — сказала Пирия в эфире Sky Sport Italia.

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