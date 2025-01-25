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Колапинто заявил, что будет готов сесть за руль машины «Альпин» в любой момент

Колапинто заявил, что будет готов сесть за руль машины «Альпин» в любой момент
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Аргентинский резервист «Альпин» Франко Колапинто высказался о своих задачах во французской команде на сезон-2025.

«Моя задача в команде будет заключаться в том, чтобы помочь коллективу вернуться на вершину, улучшать болид и помогать со всем, с чем я способен помочь. Я буду внимательно следить за тем, что происходит, и, конечно, буду готов в случае необходимости сесть за руль. Я провожу все испытания, участвую в разработке болида, много работаю в симуляторе и, конечно, готов ко всему», — приводит слова Колапинто Motorsport.

Напомним, в минувшем сезоне Колапинто выступал в составе «Уильямса», заменив в середине сезона американского гонщика Логана Сарджента.

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