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Херберт сказал, что должен сделать Дуэн, чтобы сохранить место в «Альпин»

Херберт сказал, что должен сделать Дуэн, чтобы сохранить место в «Альпин»
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт поделился мнением о перспективах Джека Дуэна и резервиста Франко Колапинто в «Альпин».

«Думаю, Дуэн и сам будет понимать, когда его время будет на исходе. Я слышу такие же мнения от людей из Формулы-1. Дуэн должен показать результат на уровне Пьера Гасли. Если он этого не сделает, то моментально потеряет место в команде. Так что да, на него сейчас оказывается сильный прессинг и он обязан показать результат.

К сожалению, это тоже часть спорта. Не все розы в Формуле-1 успевают распуститься. Он обязан сесть за руль болида и показать результат. Гасли в настоящий момент чувствует себя в этой команде комфортно. У него есть поддержка команды. И всё зависит от Дуэна, потому что в задней части боксов Франко Колапинто ждёт своей очереди», — приводит слова Херберта GrandPrix247.

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