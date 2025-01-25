Жаки Икс: грустно, что Сайнс уходит из «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1 Жаки Икс высказался об уходе Карлоса Сайнса из «Феррари» и «Уильямс». Напомним, в нынешнем сезоне Сайнса в составе итальянской команды заменит семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«Сайнс очень хорошо выступил в „Феррари“. Но команда испытывала соблазн подписать контракт с Хэмилтоном, вероятно, по маркетинговым причинам, а, может быть, потому что Льюис хотел получить новый опыт и вписать в свою историю веху с „Феррари“. Карлоса в „Феррари“ не за что упрекнуть. Он добился успеха, выигрывал гонки. Но это уже в прошлом. Ему нужно думать о том, что будет дальше.

В Формуле-1 много важных аспектов. Помимо политики, это экономика и маркетинг. Партнёрство Леклера и Сайнса сработало на ура. Они оба выигрывали гонки и были близки друг к другу. Я не знаю, как так произошло. Но грустно, что Сайнс покидает «Феррари». Но ему нужно двигаться дальше и не думать о том, что могло бы быть иначе и почему произошло именно так. Нужно выжимать максимум из того, что у тебя есть", — приводит слова Жаки Икса Mundo Deportivo.