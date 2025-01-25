Экипаж Квята сошёл с дистанции в самом начале «24 часов Дайтоны»

Экипаж «Ламборгини» под номером 63, в составе которого на «24 часах Дайтоны» выступают россиянин Даниил Квят, француз Ромен Грожан, итальянец Мирко Бортолотти и швейцарец Эдоардо Мортара, столкнулся с проблемами в первый же час суточного марафона на трассе в Дайтоне.

На машине SC63 возникла техническая неисправность, из-за которой автомобиль пришлось вернуть в боксы. Механики пытались устранить повреждения, однако оказалось, что починить автомобиль в ближайшее время не представляется возможным. Для экипажа под номером 63 гонка была окончена, они стали первыми сошедшими в марафоне.

Лидирует в гонке по истечении полутора часов экипаж под номером 24, в составе которого выступает экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен, а также Филипп Энг, Рафаэле Марчьелло и Дрис Вантор.