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Питер Байер рассказал, о чём он сожалеет в ситуации с уходом Риккардо

Питер Байер рассказал, о чём он сожалеет в ситуации с уходом Риккардо
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Генеральный директор «Рейсинг Буллз» Питер Байер высказался об экс-пилоте команды Даниэле Риккардо.

«Я всё ещё работал в ФИА, когда Кими Райкконен прощался с Формулой-1 в Абу-Даби, с семьёй и красивыми фотографиями на стартовой решётке и прочим. Думаю, именно такого в конечном итоге ты и желаешь любому спортсмену. Даниэль был чрезвычайно ценен для нас во многих областях, он помогал команде, и благодаря ему мы получили множество позитивных импульсов. Когда он впервые приехал в Фаэнцу, это был удивительный момент. Это было настоящий прилив энергии в команде.

Он был прекрасным пилотом, помогал нам найти правильный путь с машиной, что было очень сложно сделать. Он поддерживал Юки Цуноду и Лиама Лоусона. Даниэль был очень популярен среди наших спонсоров. Честно говоря, он полностью соответствовал требованиям нашей команды.

Так что да, я бы с удовольствием устроил праздник на последнем Гран-при Дэна. Он был настолько предан своему делу, настолько сосредоточен, что даже в Сингапуре не хотел говорить о прощальной вечеринке. Он сказал, что полностью сосредоточен на гонке, и мы отнеслись к этому с уважением», — приводит слова Байера RacingNews365.

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