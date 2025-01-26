Даниил Квят высказался о сходе на «24 часах Дайтоны»

Российский гонщик «Ламборгини» Даниил Квят прокомментировал сход на гонке «24 часа Дайтоны».

«Раннее завершение нашей гонки в Дайтоне. Пришлось сойти из-за проблем, жаль, но это часть гонок. Продолжаем двигаться вперёд», — написал Даниил Квят в своих социальных сетях.

Напомним, в составе экипажа «Ламборгини» под номером 63, помимо Квята, должны были выступить француз Ромен Грожан, итальянец Мирко Бортолотти и швейцарец Эдоардо Мортара.

На машине SC63 возникла техническая неисправность, из-за которой автомобиль пришлось вернуть в боксы. Механики пытались устранить повреждения, однако оказалось, что починить автомобиль не представляется возможным.

На момент написания новости в гонке лидирует экипаж «Порше-Пенске» под номером 6.