Макс Ферстаппен: не задумываюсь о психологической составляющей в борьбе

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен признался, что никогда не задумывается о психологической составляющей в борьбе за титул.

«В какой-то момент машиной стало трудно управлять. А потом речь пошла о совместной работе с командой, потому что сложные моменты могут серьёзно демотивировать. В таких ситуациях можно сдаться. Но эти периоды очень важны, чтобы держать себя в руках, стараться работать усерднее и попытаться понять, что происходит. Когда вы сдаётесь, вы моментально отдаёте чемпионат.

Никогда не задумываюсь о психологической составляющей в борьбе. Что касается меня, то, когда сижу в машине, я просто стараюсь выложиться по максимуму, сделать всё, что могу, а приехав домой, я пытаюсь сосредоточиться на других вещах. Всегда думал про себя, что после 2023-го не стоит ожидать ещё одного такого года. Такое случается очень редко», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.