Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ландо Норрис: «Макларен» хочет побеждать проще

Ландо Норрис: «Макларен» хочет побеждать проще
Аудио-версия:
Комментарии

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Думаю, как команда мы поняли: оказавшись на вершине, хотим облегчить себе задачу, продолжать в том же духе, чтобы побеждать проще и чтобы гонки не были такими сложными, как в прошлом году.

Команда остаётся очень сосредоточенной. Для нас всех было бы легко вернуться на базу и сказать себе: «У нас всё хорошо, мы это сделали, давайте просто расслабимся».

Но мы сделали наоборот. Мы хотим большего и продолжаем работать усердно, чтобы найти что-то важное для предстоящего сезона. Что касается меня лично, то, как бы мне ни хотелось выигрывать Кубок конструкторов каждый год, я хочу побеждать в личном зачёте, как бы это ни было эгоистично.

Для этого нужна хорошая команда, и, думаю, она у меня есть. В прошлом году я был близок к этому. В 2024 году титул был в пределах досягаемости. В 2025-м мне нужно исправить некоторые вещи, поработать и вернуться сильнее, и я к этому готов», — приводит слова Норриса F1i.

Материалы по теме
Андреа Стелла объяснил, из-за чего Норрис уступил Максу Ферстаппену в борьбе за титул
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android