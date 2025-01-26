Ландо Норрис: «Макларен» хочет побеждать проще

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис высказался о предстоящем сезоне Формулы-1.

«Думаю, как команда мы поняли: оказавшись на вершине, хотим облегчить себе задачу, продолжать в том же духе, чтобы побеждать проще и чтобы гонки не были такими сложными, как в прошлом году.

Команда остаётся очень сосредоточенной. Для нас всех было бы легко вернуться на базу и сказать себе: «У нас всё хорошо, мы это сделали, давайте просто расслабимся».

Но мы сделали наоборот. Мы хотим большего и продолжаем работать усердно, чтобы найти что-то важное для предстоящего сезона. Что касается меня лично, то, как бы мне ни хотелось выигрывать Кубок конструкторов каждый год, я хочу побеждать в личном зачёте, как бы это ни было эгоистично.

Для этого нужна хорошая команда, и, думаю, она у меня есть. В прошлом году я был близок к этому. В 2024 году титул был в пределах досягаемости. В 2025-м мне нужно исправить некоторые вещи, поработать и вернуться сильнее, и я к этому готов», — приводит слова Норриса F1i.