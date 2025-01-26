Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Уэббер посетил финал Australian Open между Синнером и Зверевым

Марк Уэббер посетил финал Australian Open между Синнером и Зверевым
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

На момент написания новости в матче идёт второй сет, первая партия осталась за первой ракеткой мира Синнером.

Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 2
3 		6 4 2
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Марк Уэббер выступал в Формуле-1 с 2002 по 2013 годы. Сейчас Марк подрабатывает экспертом на телевидении и занимается карьерой своего соотечественника, пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

Отметим, что первая ракетка мира Янник Синнер является официальным послом Формулы-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Материалы по теме
Синнер взял 2 сета у Зверева в битве за титул на Australian Open. Кто завоюет трофей? LIVE
Live
Синнер взял 2 сета у Зверева в битве за титул на Australian Open. Кто завоюет трофей? LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android