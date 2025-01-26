Марк Уэббер посетил финал Australian Open между Синнером и Зверевым

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.
На момент написания новости в матче идёт второй сет, первая партия осталась за первой ракеткой мира Синнером.
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Марк Уэббер выступал в Формуле-1 с 2002 по 2013 годы. Сейчас Марк подрабатывает экспертом на телевидении и занимается карьерой своего соотечественника, пилота «Макларена» Оскара Пиастри.
Отметим, что первая ракетка мира Янник Синнер является официальным послом Формулы-1.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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