Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Марк Уэббер посетил финал Australian Open между Синнером и Зверевым

Бывший гонщик Формулы-1 австралиец Марк Уэббер посетил финальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису 2025 года, в котором за титул чемпиона сражаются первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев.

На момент написания новости в матче идёт второй сет, первая партия осталась за первой ракеткой мира Синнером.

Марк Уэббер выступал в Формуле-1 с 2002 по 2013 годы. Сейчас Марк подрабатывает экспертом на телевидении и занимается карьерой своего соотечественника, пилота «Макларена» Оскара Пиастри.

Отметим, что первая ракетка мира Янник Синнер является официальным послом Формулы-1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Янник Синнер — Александр Зверев в финале Открытого чемпионата Австралии — 2025.