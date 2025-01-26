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Верляйн объяснил причины раннего завершения карьеры в Формуле-1

Верляйн объяснил причины раннего завершения карьеры в Формуле-1
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Немецкий экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн высказался о своём раннем завершении карьеры в «Королевских гонках». Верляйн провёл всего два сезона в Формуле-1, покинув чемпионат в конце 2017 года.

«Я бы не сказал, что дебютировал в Формуле-1 слишком рано. Думаю, просто была неподходящая обстановка. Оба раза я оказался за рулём машины, которая приходила к финишу последней. У меня было всего два или три ярких момента за сезон. Не поймите меня неправильно, было здорово заработать очко за рулём «Манора» в 2016 году или финишировать в очках в «Заубере».

«Заубер» тогда гонял с прошлогодним двигателем, так что на прямых команда проигрывала пару десятых. Мы могли бороться только за 15-е место. Думаю, я оказался не в том месте не в то время. Но всё равно показал себя, превзошёл своих напарников, в том числе и в квалификациях. Конечно, всегда думаешь, что ты мог бы сделать лучше. Не поймите меня неправильно, всегда есть вещи, которые сегодня я бы сделал лучше просто за счёт опыта», — приводит слова Верляйна Autoweek.

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