Ожье выиграл Ралли Монте-Карло, Грязин — второй в Rally2

В Монте-Карло завершился первый этап чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2025. Победу в нём одержал французский гонщки Себастьен Ожье. Компанию на подиуме ему осставили Эльфин Эванс из Великобритании и Адриен Фурмо, ставший лучшим из гонщиков «Хёндэ» в своём дебюте в составе этой заводской команды.

Российский экипаж Николая Грязина и Константина Александрова по итогам соревнований стал девятым в абсолюте и вторым в зачёте Rally2. В чемпионате WRC2 Грязин очков не заработал, поскольку не был заявлен в этой категории на первый этап сезона.

WRC. Ралли Монте-Карло. Результаты

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 3:19:06.1.

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +18.5.

3. Адриен Фурмо (M-Sport Ford WRT) +26.0.

4. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +54.3.

5. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +59.0.

6. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +5:44.2.

7. Джошуа Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +10:15.1.

8. Йоан Россель (PH Sport) +10:26.8.

9. Николай Грязин (Toksport WRT) +11:40.7.