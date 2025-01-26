Формула-1 поздравила Синнера с победой на Australian Open
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Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях поздравила первую ракетку мира, итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
«Поздравляем, Янник. Друг Формулы-1 Янник доминировал в Мельбурне и завоевал два подряд титула Australian Open. До открытия сезона Формулы-1 в Мельбурне осталось всего семь недель!» — гласит сообщение в социальных сетях Формулы-1.
Синнер (1) в финале AO-2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.
Australian Open (м). Финал
26 января 2025, воскресенье. 11:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 4
|3
2
Александр Зверев
А. Зверев
Для Янника Синнера эта победа стала уже третьей на турнирах «Большого шлема» и второй подряд на Открытом чемпионате Австралии.
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