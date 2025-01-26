Формула-1 поздравила Синнера с победой на Australian Open

Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях поздравила первую ракетку мира, итальянского теннисиста Янника Синнера с победой на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

«Поздравляем, Янник. Друг Формулы-1 Янник доминировал в Мельбурне и завоевал два подряд титула Australian Open. До открытия сезона Формулы-1 в Мельбурне осталось всего семь недель!» — гласит сообщение в социальных сетях Формулы-1.

Синнер (1) в финале AO-2025 со счётом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3 обыграл олимпийского чемпиона 2020 года, вторую ракетку мира немца Александра Зверева.

Для Янника Синнера эта победа стала уже третьей на турнирах «Большого шлема» и второй подряд на Открытом чемпионате Австралии.