Карлос Сайнс-старший рассказал, как «Феррари» отреагировала на уход сына

62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший рассказал, как «Феррари» отреагировала на уход его сына Карлоса Сайнса-младшего из состава команды.

«Я бы не сказал, что «Скудерия» вела себя плохо по отношению к Карлосу. Сложились обстоятельства идеального шторма. «Феррари» была довольна Карлосом, но вероятность его ухода появилась, потому что её создал сам Хэмилтон. Это он первым обратился к «Феррари», а затем обстоятельства сложились так, как они в итоге сложились.

Но затем у них была фантастическая церемония прощания с Карлосом, которой они не делали практически ни с одним гонщиком в своей истории. Они дали ему машину, и пригласили меня прокатиться по трассе Фьорано на болиде Формулы-1.

У меня совсем нет опыта участия в каких-либо чемпионатах по гонкам в классе «Формулы-1», поэтому для меня это было большое событие. Мне очень понравилось. Мощность, управляемость и торможение просто потрясающие. Было действительно здорово иметь возможность присутствовать там вместе с моим сыном и увидеть, что «Феррари» сделала для него, и пригласить меня покататься вместе с ним.

Это был невероятный день. Я никогда его не забуду, потому что нам было очень весело, и, конечно, опыт вождения современного автомобиля Формулы-1 был невероятным», — приводит слова Сайнса-старшего F1i.

Напомним, на смену Сайнсу-младшему в «Феррари» пришёл семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон.