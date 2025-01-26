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«Переход не исключён». Марко ответил, в каком случае Ферстаппен может уйти из «Ред Булл»

«Переход не исключён». Марко ответил, в каком случае Ферстаппен может уйти из «Ред Булл»
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Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко объяснил, в каком случае гонщик «быков» Макс Ферстаппен может покинуть команду.

«Мы должны предоставить Максу болид, с которым он способен побеждать самостоятельно. Машина может быть на 0,1-0,2 секунды медленнее других. Но, в отличие от прошлогодней машины, она должна быть конкурентоспособнее на протяжении всего сезона и на каждой трассе.

Если мы не добьёмся успеха, то у Ферстаппена не будет причины оставаться с нами. Нужно быть реалистом в этом вопросе. Макс может остаться в «Ред Булл», если увидит в этом решении смысл. Его цель неизменна — побеждать. Если он почувствует, что с «Ред Булл» это невозможно, то переход в другую команду не исключён», — приводит слова Марко портал F1-Insider.

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